Covid in Veneto: 18.998 contagi e 22 morti. Lieve flessione negli ospedali Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 27 gennaio 2022. Si continua con una media di poco meno di 20mila nuovi casi al giorno, ma l'occupazione degli ospedali oggi è in lieve flessione. Sono infatti 18.998 i contagiati e 22 i morti in 24 ore secondo i dati aggiornati alle 8 di questa mattina da Azienda Zero. Le persone attualmente in isolamento sono 262.481, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 13.066.

Negli ospedali

Nelle ultime 24 ore si registra una lieve flessione nell'occupazione degli ospedali che in generale nelle ultime giornate rimane costante. I pazienti in area non critica oggi sono 1.847 (-7), mentre i malati in terapia intensiva sono 185 (-4).

Vaccini e fascia 5-11 anni

È salita al 30% in Veneto la fetta di ragazzi fra i 5 e gli 11 anni che ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Il 14,3% ha fatto anche il richiamo. Lo riferisce il report della Regione. L'attività vaccinale è in lieve diminuzione in questi ultimi giorni: 31.414 le inoculazioni fatte ieri, delle quali solo 1.526 prime dosi, e 26.063 addizionali o booster. Dall'inizio della campagna sono state effettuate oltre 10 milioni e 200mila dosi. La popolazione residente che ha ricevuto anche la dose addizionale/booster è pari al 54,3%.

I tamponi

Il totale dei tamponi molecolari eseguiti è 8.921.882, mentre degli antigenici è 16.245.389. Il delta dei molecolari è 18.522 e degli antigenici è 142.658.

