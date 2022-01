Covid, in Veneto 5.426 classi e quasi 100.000 studenti in quarantena

VENEZIA - Nelle scuole del Veneto sono state coinvolte da casi di Covid 15.289 classi, delle quali 5.436 in quarantena, nel periodo tra l'11 e il 25 gennaio scorsi. La stima è stata effettuata dalla Direzione Prevenzione della Regione. Gli studenti coinvolti sono stati 271.932, dei quali 96.339 in quarantena. «L'attuale scenario epidemiologico - sottolinea la Regione - si caratterizza per un'elevata circolazione virale nella popolazione generale e in particolare nelle fasce di età scolare». Il territorio con il maggior numero di classi interessate da casi Covid-19 - 4.335 di cui 371 in quarantena - è quello dell'Ulss 9 Scaligera (Verona), con 68.700 studenti di cui 6.600 in quarantena. Il maggior numero di studenti in quarantena si registra nell'Ulss 3 (Venezia), con 24.180 in isolamento su 32.640 coinvolti.