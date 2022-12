Bengalesi in piazza dopo le minacce a una donna perché portava il velo

MESTRE - "Il velo è la mia scelta e la mia dignità": E' uno dei cartelli esibiti da un migliaio di bengalesi che hanno sfilato domenica mattina in centro a Mestre dopo le minacce a una donna della comunità perché indossava il velo islamico. Il corteo è sfilato pacificamente dalla stazione fino a piazza Barche in nome della libertà e dei diritti di una delle più popolose comunità straniere in città finita spesso sotto nel mirino della micro-criminalità. Già in passato si era svolto un corteo della comunità del Bangla Desh per reclamare sicurezza e protezione da parte delle istituzioni.