Corsa contro il tempo per liberare dall'acqua Pineda

Al lavoro per liberare Bibione Pineda dall'acqua. Da stanotte sono in azione la Protezione civile e le aziende private per cercare di svuotare la località dall'acqua che ha invaso strade e abitazioni. Da un video delle immagini di sorveglianza si può vedere come dalla laguna sia arrivata una onda che ha invaso prima Porto Baseleghe e quindi Bibione Pineda. In strada c'erano circa 40 centimetri d'acqua, mentre gli scantinati sono rimasti completamente allagati. Devastato il porto. A distanza di diverse ore l'acqua non è ancora stata completamente pompata via, tanto che le squadre stanno continuando a lavorare. Intanto cresce la preoccupazione. "Per il fine settimana sono previste precipitazioni fino a 100 millimetri" ha spiegato al Gazzettino Sergio Grego, direttore del Consorzio di Bonifica del Veneto orientale.