Venezia tenta di rilanciarsi: riapre alle visite San Servolo, l'isola dei “matti”

VENEZIA - L’isola di San Servolo riapre i suoi servizi alla cittadinanza e ai turisti che stanno tornando a visitare la città di Venezia e le sue bellezze artistiche e naturali. Da sabato 13 giugno e per gli altri fine settimana del mese sarà aperto al pubblico il Museo della Follia (10:00 – 17:00 (ingresso gratis per i ragazzi fino a 14 anni) dove sono conservati numerosi reperti appartenuti all’ospedale psichiatrico che raccontano una storia singolare e a tratti curiosa di quando la follia era reclusa e incompresa. Sarà possibile visitare anche la bellissima chiesa del ‘700 chiamata dai veneziani “chiesa dei due campanili” con dipinti di Jacopo Marieschi e l’antica farmacia attiva in isola dal 1716 con i Padri Ospedalieri di San Giovanni di Dio, meglio conosciuti come Fatebenefratelli, esperti farmacisti e medici.

Riapre in isola anche l’attività ricettiva offrendo ai primi ospiti, che stanno prenotando numerosi, le camere migliori recentemente restaurate per godere a Venezia di un soggiorno fatto di pace e serenità immersi nel parco dell’isola, uno dei più grandi e meglio curati dalla città. Con l’occasione sarà aperto ai visitatori la nuova caffetteria: caffè, cappuccino, brioche e tramezzini saranno a disposizione per una pausa tranquilla con vista sul parco.

L’isola è collegata con Piazza San Marco dalle corse della linea Actv n. 20 che coprono nuovamente tutto l’arco della giornata dalle 8,30 fino all’ultima corsa delle 19,50. I visitatori sono tenuti ad indossare le proprie mascherine quando non potranno mantenere la distanza interpersonale di un metro ed eventualmente sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea se richiesto dal personale di servizio. Ogni ambiente e i servizi igienici sono periodicamente sanificati. Per una corretta gestione dei flussi, è gradita una telefonata chiamando il 041 2765001 o inviando una mail a info@servizimetropolitani.ve.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA