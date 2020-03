Coronavirus, primo caso in paese, il sindaco: «Calma e abbiate cura di voi»

Primo caso di Covid19 a Fossalta di Portogruaro. A comunicarlo lo stesso sindaco, Noel Sidran, attraverso Facebook. "Purtroppo anche a Fossalta di Portogruaro, come si poteva prevedere, è arrivato il coronavirus. Mi è stato segnalato in queste ore il primo caso. Sono in contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS4 per seguire l’evolversi della situazione e soprattutto per verificare le esigenze di assistenza alle persone poste in quarantena sempre secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria. Vi invito a continuare a seguire le prescrizioni igienico-sanitarie ormai ampiamente diffuse da tutti gli strumenti di informazione, ma soprattutto vi raccomando di rimanere a casa e di uscire solo nei casi di stretta necessità, di lavoro o di salute. Abbiate cura di Voi e degli altri". Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA