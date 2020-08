Lungomare di Jesolo davanti all'ospedale intitolato alla "Sanità d'Italia"

Una stella speciale dedicata alla “Sanità d’Italia” brillerà da quest’anno sul lungomare di Jesolo. Da ieri sera - 21 agosto - il tratto di spiaggia compreso tra l’ospedale e lo stabilimento Oro Beach è intitolato al personale sanitario. È il modo con cui la città, la sua comunità e i suoi ospiti hanno voluto tributare un ringraziamento, un abbraccio simbolico tutti gli uomini e le donne della sanità italiana che, a vario titolo, hanno dato il loro contributo allo sforzo nazionale contro l’emergenza sanitaria.



La cerimonia, molto sentita e partecipata, ha visto la presenza di oltre 120 tra medici, infermieri e personale sanitario che nei mesi più intensi dell’emergenza hanno garantito l’aiuto e la vicinanza ai pazienti colpiti dal Covid. La scopertura della targa che ha ufficialmente intitolato un tratto della passeggiata sul lungomare di Jesolo alla Sanità d’Italia è avvenuta alla presenza del sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia, del direttore generale dell’Azienda Ulss4 Veneto Orientale, Carlo Bramezza e dello jesolano Alberto Battistel, guarito da e curato dal personale del covid-hospital di Jesolo.



Ad accompagnare la cerimonia, le esibizioni al violino della giovane Eleonora Biasco e al pianoforte dell’artista jesolana Gloria Campaner. L’intitolazione del lungomare delle Stesse 2020 è stata anche l’occasione per aprire un dialogo sulla sfida che COVID-19 ha rappresentato per il Paese e per il Veneto, cui hanno partecipato l’assessore al Turismo della Regione Veneto, Federico Caner, il sindaco di Vo’, Giuliano Martini, il direttore generale dell’Ulss4 Carlo Bramezza e l’ex ciclista Claudio Chiappucci. © RIPRODUZIONE RISERVATA