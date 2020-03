Coronavirus, secondo contagio. Il sindaco: «Abbiate cura di voi, il periodo non sarà breve»

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Fossalta di Portogruaro registra il secondo caso di contagio al Covid-19. A distanza di due giorni arriva la segnalazione del sindaco, Noel Sidran: "Devo annunciarvi il secondo caso di Coronavirus nel nostro Comune - spiega - Vedo che ormai la stragrande maggioranza di voi assume comportamenti adeguati alla pericolosità del virus e alla difficoltà del periodo che non sarà breve. Continuate ad adottare tutte le precauzioni possibili, in primo luogo mantenete le distanze interpersonali, lavatevi spesso le mani anche se siete in casa, non uscite se non per stretta necessità. A breve la Protezione Civile passerà per le strade del nostro Comune con l’ altoparlante per un ulteriore e pressante invito a restare a casa. Abbiate cura di voi e degli altri". Ultimo aggiornamento: 13:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA