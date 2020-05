Coronavirus in Veneto: diminuiscono i contagiati, ma altre 7 vittime da questa mattina

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 2 maggio 2020 alle ore 17. Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it. I dati sono confrontati con quelli del bollettino delle ore 8 di oggi 2 maggio.

Il Veneto registra altri 16 casi di nuovi positivi al Coronavirus rispetto a questa mattina così ammontano a 121 i nuovi contagiati in 24 ore per un totale di 18.260 soggetti colpiti dall'infezione dall'inizio dell'epidemia. I casi attualmente positivi sono 7.422, -29 rispetto a questa mattina. Altre sette vittime da questa mattina che si sommano alle nove registrate nella notte per complessivi 16 morti in 24 ore (tutte negli ospedali) per un totale di 1.508 (tra ospedali e Rsa) dall'inizio del crisi, il 21 febbraio scorso. I guariti (negativizzati virologici) salgono ancora a 9330. Diminuiscono a 945 i ricoverati in area non critica (-25 rispetto a questa mattina), rimane ugusale quello dei pazienti in terapia intensiva (108, -2). In isolamento domiciliare 7165 persone, numero invariato.

Le vittime da questa mattina alle 8 negli ospedali: 2 all'ospedale di Vicenza, 2 all'ospedale di Villafranca, 2 Azienda ospedaliera Borgo Roma di Verona, 1 Azienda ospedaliera Padova.

