Coronavirus in Veneto, ecco i dati ell'aggiornamento della Regione Veneto di oggi 10 marzo alle ore 17. Sono 1.602 i nuovi casi e 18 i morti in ventiquattr'ore. Le personale attualmente positive sono 30.700 e le vittime da inizio pandemia 10.041. I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.336 e nelle terapie intensive 168.

