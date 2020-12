Coronavirus, nuova ondata di vittime in Veneto: superata la soglia dei cinquemila

Coronavirus in Veneto, non si ferma la scia di morti che sta investendo il Veneto. Altre 100 vittime in 24 ore e il totale dei deceduti da inizio pandemia supera la soglia dei 5mila, per l'esattezza 5.036. I nuovi casi sempre in 24 ore sono stati 3.339, mentre il totale delle persone attualmente positive sulla base dei tamponi effettuati sono 93.156. Le persone ricoverate in ospedale sono 2.958, mentre in terapia intensiva ci sono 372 malati. Le province maggiormente colpite sono Treviso +733, Verona +721, Vicenza +567, Venezia +552, Padova +538, seguiti da Belluno +224 e Rovigo + 124.

