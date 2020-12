Coronavirus in Fvg, il contagio scende al 7,8%: 829 casi su 10.551 test. Cinquantadue morti, ma 26 pregressi. Ricoveri in calo

TRIESTE - Il contagio in Friuli Venezia Giulia scende al di sotto dell'8 per cento sui tamponi. Oggi, martedì 15 dicembre, i nuovi casi sono stati 829 a fronte di ben 10.551 tamponi analizzati. Nei giorni precedenti l'incidenza era stata al di sopra del 10 per cento. La Regione registra il record giornaliero di morti, ma pesa il dato relativo ai decessi avvenuti in passato. Le vittime sono 52, ma 16 si riferiscono a decessi avvenuti in casa tra il 19 ottobre e il 9 dicembre e altre 10 sono mancate tra l'11 e il 13 dicembre. Il conto giornaliero, quindi, si ferma a 26 morti in 24 ore. In calo sia i ricoveri in Area medica (sei pazienti in meno) che in Rianimazione (meno due).

