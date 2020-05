La guerra e poi la pandemia ancora bloccati in Iraq dodici lavoratori

Il sindaco di Campolongo Maggiore Andrea Zampieri torna sull’intricata vicenda dei 12 connazionali, sei dei quali residenti nel suo Comune, bloccati da gennaio - prima a causa della guerra e poi per lo scoppio della pandemia da Covid-19 - a Erbil, capitale della r egione del Kurdistan in Iraq, dove si erano trasferiti per seguire un cantiere edile in quanto imprenditori e lavoratori specializzati nel settore. A impedire il loro ritorno, quindi, prima la no-fly-zone dovuto al conflitto, poi il blocco dei voli commerciali per la pandemia verso l’Europa e l’Italia.

PRESSIONE DIPLOMATICA

«Di questo problema ci siamo occupati in più occasioni - ricorda Zampieri- facendo quanto nelle nostre possibilità presso il m inistero degli Esteri. Da mesi siamo in contatto diretto con i nostri concittadini; avevamo ricevuto rassicurazioni dal Ministero in più occasioni che la situazione si stava risolvendo positivamente. Invece ora, dopo sei mesi, i connazionali bloccati in Iraq lamentano il fatto di essere stati abbandonati dalle autorità italiane, di non riuscire a trovare i biglietti aerei, e comunque di non poter pagare duemila euro o più a testa per tornare in Italia con voli commerciali».

Una possibilità si era infatti aperta lo scorso 5 maggio, grazie ai contatti presi dall’amministrazione con l’europarlamentare Paolo Borchia, che aveva intrapreso relazioni diplomatiche con l’ambasciata di Baghdad e, attraverso un negoziato durato giorni, aveva ottenuto dei posti aerei per i connazionali su un volo della Qatar Airways con scalo a Doha e atterraggio a Roma. Possibilità di cui avevano usufruito solo in cinque del gruppo di dodici. I sei di Campolongo, in quell’occasione, avevano infatti preferito attendere il primo volo commerciale diretto verso Venezia, programmato per il 22 maggio; possibilità che invece è sfumata nel frattempo e intanto la situazione della pandemia nella regione in cui si trovano sembra essersi aggravata, anche se gli italiani riferiscono di stare bene e non sentirsi in immediato pericolo anche se psicologicamente sono ormai provati. «Il tempo è inutilmente passato – commenta Zampieri - non si può attendere oltre. Come già fatto in altre occasioni, e come più volte ribadito dal m inistro degli Esteri, nessuno italiano può e deve essere abbandonato. Per questo chiedo di attivare l’ambasciata in Iraq – dichiara Zampieri- al fine di garantire il più celere rientro in Italia dei 12 cittadini italiani bloccati, provvedendo ad acquistare direttamente i necessari biglietti aerei o mettendo a disposizione un apposito aereo di Stato».

IN MUNICIPIO

E la cosa è stata anche oggetto di discussione in Consiglio venerdì sera al fine di sensibilizzare tutti sulla questione: «Per rendere più pressante la mia richiesta – spiega il primo cittadino - in occasione del Consiglio comunale, abbiamo discusso con tutti i consiglieri della situazione arrivando a condividere l'intenzione di approvare nei prossimi giorni un apposito appello da consegnare al m inistro, chiedendo l'immediato rimpatrio dei nostri connazionali e concittadini. Ne approfitto così, infine, per mandare ai sei nostri concittadini e ai loro famigliari i miei saluti e la solidarietà di tutti noi».