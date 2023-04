Carabinieri in 13 attività economiche: 25 lavoratori non in regola, multe per 120.000 euro

VENEZIA - Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Venezia hanno controllato 10 pubblici esercizi, un autofficina e due ristoranti trovando 25 lavoratori non in regola. Di questi tre erano 'in nerò, ed è scattata la sospensione dell'attività. Complessivamente i Carabinieri hanno emesso sanzioni sanzioni per oltre 120.000 euro. OLtre a irregolarità contrattuali sono state trovate carenze in materia di sicurezza, assenza di corsi di formazioni, assenza degli strumenti di pronto soccorso ma anche videocamere installate irregolarmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA