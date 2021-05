SPINEA - A poco più di 24 ore dall’avvio della colletta, le tre multe sono già state pagate. Si è conclusa in un lampo la raccolta di offerte lanciata da Diana Bedin e Arjuna Cosmo di “Sei di Spinea se 2.1” per coprire il costo delle sanzioni ricevute dalle famiglie delle tre bambine di 6 anni che a marzo erano state sorprese dalla polizia dell’Unione dei Comuni mentre disegnavano con i gessetti sui muri di piazza Cortina. A far discutere e a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati