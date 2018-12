Hub per migranti di Cona, il sindaco: «Oggi via gli ultimi 30 rimasti»

CONA - L'hub per migranti di Cona, nel veneziano, dovrebbe essere sgomberato definitivamente oggi con il trasferimento delle ultime 30 persone dopo che la struttura fatiscente ne aveva ospitati anche fino a 1.500. Lo rende noto all'Ansa il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, che rileva però come «ieri sentita la Prefettura - dice - non mi è stato detto nulla, speriamo che questa vicenda si chiuda e se non sarà per oggi sicuramente i migranti saranno tutti trasferiti a breve». Il provvedimento di sgombero prevede che i i migranti vengano trasferiti fuori del territorio del Veneto, divisi in nuclei di poche persone che saranno accolti in strutture idonee.

