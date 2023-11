Non si accorge della coda per il cantiere e tampona l'auto davanti: scoppia l'incendio

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Un rallentamento per una cantiere sulla Triestina poi lo schianto: due auto incendiate. È successo questa sera, mercoledì 29 novembre poco prima delle 19, nel tratto della statale 14 compreso tra Loncon di Annone Veneto e San Stino di Livenza. Tutto è al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Portogruaro intervenuti per gli accertamenti.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, uno dei due conducenti non si sarebbe accorto della coda provocata da un cantiere lungo la Statale 14 con l'attivazione del senso unico alternato. Il conducente avrebbe così tamponato l'auto che gli stava davanti. Nel botto è scoppiato un incendio che ha divorato entrambe le autovetture.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Portogruaro con due mezzi, i quali hanno dovuto faticare per spegnere l'incendio. Intanto la Statale 14 è stata chiusa al traffico per permettere operazioni di soccorso con inevitabile code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è poi intervenuto il soccorso stradale Vaccaro per la rimozione dei mezzi. La strada è stata riaperta intorno alle 20.