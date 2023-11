Inseguimento in tangenziale, poi lo schianto: feriti due carabinieri. Traffico in tilt

PADOVA - Maxi incidente, oggi 29 novembre attorno alle 13, lungo la tangenziale all'altezza di Pontevigodarzere in direzione Limena. Dalle prime informazioni trapelate, pare che un'autoradio dei carabinieri stesse effettuando un inseguimento, quando ad un tratto c'è materializzato uno schianto che ha coinvolto più veicoli. L'area è bloccata. Il traffico è andato in tilt. I mezzi in transito sono stati dirottati lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi. Sul luogo dell'incidente stanno lavorando gli agenti della Polizia locale di Padova. Dalle prime informazioni trapelate i due militari coinvolti sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.