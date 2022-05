NOVENTA DI PIAVE - Niente Scout Speed a Noventa. Minoranza e maggioranza consiliare, e lo stesso sindaco Claudio Marian, concordano sull’escludere l’uso nel territorio comunale dell’insidioso misuratore di velocità posizionato all’interno dell’auto della polizia locale. «Non è un metodo di prevenzione che ci piace», ha sostenuto Marian.

STRUMENTO CONTESTATO

L’ipotesi che arrivasse anche in paese il contestato strumento per il controllo della velocità, in grado di registrare il superamento dei limiti delle vetture che circolano in entrambi i sensi di marcia, è emersa in Consiglio comunale, in occasione del rinnovo della convenzione tra San Donà, Musile, Noventa e Venezia per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale.

L’esperienza del servizio intercomunale degli agenti effettuato finora è stata valutata positivamente, in particolare per l’ausilio ottenuto a Noventa durante i giorni “caldi” dei saldi all’outlet. La volontà unanime è stata di confermare la convenzione per altri cinque anni. Ma senza utilizzare lo Scout Speed che ha in dotazione la Polizia locale di San Donà.

L’APPELLO

«Vi prego - ha scongiurato Antonio Ormellese, capogruppo di minoranza di “Cambiare si può” - di non usare questo strumento a Noventa, che ritengo una forma di repressione, penalizzante dal punto di vista del rapporto con i cittadini, i quali si arrabbiano notevolmente per questo tipo di multe. Non è corretto che si inseguano i cittadini in questo modo».

Nessuna obiezione da parte dell’Amministrazione. Anzi, una condivisione su tutta la linea. «Ha pienamente ragione - ha detto Marian - Ci è stato chiesto di mettere i cartelli dello Scout Speed, ma io ho detto assolutamente di no: non è un metodo di prevenzione che condividiamo. Per noi la prevenzione è quella della sicurezza stradale, con il Targa-System» ha aggiunto, riferendosi alle telecamere in grado leggere la targa delle auto e rilevare la regolarità dell’assicurazione e della revisione.

QUESTIONE ARMI

Non solo Scout Speed: anche la decisione della Polizia locale di San Donà di armarsi è diversa da quella di Noventa, che invece ha detto no all’armamento. «È difficile mettere d’accordo tre Comuni nelle loro diversità - ha commentato il sindaco -. Si tratta di realtà completamente differenti, ma la convenzione intercomunale non significa togliere autonomia alle scelte della Polizia locale. Quello che dobbiamo cercare è l’economia di scala, dove possibile.