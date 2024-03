Clandestino arrestato per spaccio, dà i numeri e spacca il vetro dell'auto dei Carabinieri: espulso

VENEZIA - Nel pomeriggio del 18 marzo un 32enne di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale - arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Venezia il giorno prima per il reato diai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto al termine dell’udienza di convalida alla misura cautelare dell’obbligo di firma - mentre saliva a bordo dell’autovettura di servizio per essere accompagnato presso il centro di permanenza e rimpatrio di Ponte Galeria (Rimini), ha dato in escandescenze minacciando i militari operanti e danneggiando un vetro dell’abitacolo, tanto da richiedere l’intervento del personale del 118.