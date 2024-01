Cinto Caomaggiore, la vicina: «Mia figlia ha preso in braccio la bimba lanciata dal balcone. Diceva 'Mi fa male la testa', era insanguinata» Video

CINTO CAOMAGGIORE - Tragedia della follia la scorsa notte a Cinto Caomaggiore, nel Veneziano. Un papà separato di 43 anni ha gettato la figlia di 5 anni dal balcone e poi si è buttato anche lui. La bimba miracolosamente è fuori pericolo, in ospedale a Treviso con una prognosi di 30 giorni. E' stata immediatamente soccorsa dai vicini, tra cui Sabina la figlia della signora Pierina. Il 43enne, descritto dai vicini come una persona tranquilla, si trova in stato di fermo per tentato omicidio. L'uomo avrebbe urlato anche la notte precedente e sarebbe stato sentito distintamente dai vicini. Incredulo il sindaco Falcomer., la comunità di Cinto Caomaggiore ancora sotto choc si stringe attorno alla bimba e alla sua mamma. Nel servizio le testimonianze dei vicini. (servizio di Emiliana Costa)