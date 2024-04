Mamma dimenticata dalla figlia in aeroporto scoppia in lacrime: «Ero venuta a trovarla, ma è andata a cena con le amiche»

È diventata virale sui social la storia di una madre dimenticata dalla figlia in aeroporto.

La donna ha sfogato tutta la sua rabbia e tristezza in un video direttamente dallo scalo dello Utah, negli Stati Uniti, dove era atterrata per andare a trovare la ragazza.

La storia

«Mia figlia mi ha lasciato qui - ha esordito nel filmato. Mi ha detto che si era dimenticata del nostro appuntamento e che oramai era a cena con le amiche». «A me non è mai successo ovviamente, non mi sono mai dimentica dei miei bambini. Loro invece lo fanno, lo so. Ma tutto questo mi rende estremamente triste: non pensavo che sarebbe successo anche a me, tanto meno a lei».

Por esta mujer que fue olvidada por su hija en el aeropuerto, se filmó llorando y lo subió a sus redes. pic.twitter.com/DSVu1moayf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2024

I commenti

La vicenda ha scatenato migliaia di utenti. Il video di @EsdeProfugos X, e riportato da Lavanguardia, è stato visualizzato su X più di due milioni di volte. E i commenti sono stati migliaia. «Povera signora. Trattate bene le vostre madri, le madri sono sacre, è grazie a loro che veniamo al mondo, soffrono e faticano affinché la nostra vita possa realizzarsi e non possiamo fare queste cose», ha scritto un ragazzo. Altri, invece, hanno parlato di esagerazioni: «Risolva i suoi problemi in privato, signora», «Prenda un taxi», si legge ancora sotto il post.