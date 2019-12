Chiude "La padovana", il titolare: «Sono costretto, ma qui dentro ci lascio il cuore»

«Chiudo perché devo. Qui dentro ci lascio il cuore». Un’altra saracinesca chiuderà i battenti e le parole, amare, sono quelle di Fabio Calza, titolare del negozio di calzature e accessori La Padovana, in campo Santi Filippo e Giacomo.

Il commerciante si appresta ad abbassare la serranda per l’ultima volta il prossimo marzo, dopo quasi 40 anni di scarpe vendute prima dal padre Ettore e poi da lui. Calza si dice costretto alla chiusura per colpa delle tasse e del turismo cambiato.

Ma forse l’insostenibilità economica dell’attività deriva anche dall’assenza di residenza e dagli affitti, sempre più cari (in zona c’è chi paga anche 10-12mila euro al mese, ndr). Anche se lui non lo dice, ma, anzi, dall’altro lato afferma di essere contento: «Da quel punto di vista sono stato fortunato. Dopo di me qui aprirà un negozio, gestito da cinesi, ma non di borse a cinque euro, sarà un bel negozio, ne hanno altri in città e li ho visti», spiega.

TURISMO MORDI E FUGGI

La morsa del turismo mordi e fuggi continua a picchiare duro: «Tra la pressione fiscale troppo elevata, il calo del lavoro e l’apertura del Fontego, da quattro anni non ce la facciamo più - incalza l’uomo - Eravamo in quattro, ora siamo io, che lavoro tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, e un una persona che viene part time tre volte a settimana».

Se una volta i fatturati erano “belli” grazie a giapponesi e americani, oggi la storia è cambiata: «Non entrano più né giapponesi né americani. In passato quando vedevano le Moreschi le mettevano in fila e le compravano tutte. Oggi se riesco ad avere cinque ingressi al giorno è tanto - continua l’esercente - Ho cercato in tutti i modi di andare avanti, ma se prima i giapponesi uscivano con quattro borse, oggi tour operator e guide li portano direttamente al Fontego».

ACQUISTI SU INTERNET

Il tessuto cittadino ne risente. Forse a causa anche dell’e-commerce: «Sì, influisce, capita di avere persone che guardano la marca, provano la taglia, e poi vanno a comprarle sui siti».

Calza ha 49 anni, dal ‘90 è dietro al bancone e non sa cosa farà domani: «Andare a fare il commesso da qualche parte, dopo una vita da titolare è dura. Se fossi stato padrone del fondo lo metterei in affitto, visti i prezzi che si sentono in giro, vivrei di rendita e mi avanzerebbe».

Infine c’è l’aspetto emotivo: «Mio padre ha dato tutto, si era aperto il negozio in Ruga Rialto e faceva su e giù, poi nel ‘94 ha ceduto ed è rimasto qui. Mi piange il cuore lasciare».

L’ultima batosta è stata l’acqua alta: «Abbiamo perso 110 paia di scarpe, computer, lucidatrice e aspirapolvere. Ma rispetto ad altri colleghi c’è andata bene».

Il dispiacere è forte: «Tutti i centri commerciali che hanno aperto fanno chiudere anche i negozi storici, credo che a Mestre sia anche peggio».

Poi il saluto: «Scusi eh, ma sono entrati due clienti». Di questi tempi, meglio non perderli.

