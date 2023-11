Cliente si sente male, il questore chiude il Canabis Store di Venezia. Denunciati anche i dipendenti del negozio

VENEZIA - ll Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha disposto la sospensione della licenza del «Cannabis Store Amsterdam» nel centro storico di Venezia, per 15 giorni, a causa di un malore da parte di un cliente che vi aveva acquistato una boccetta di liquido. L'episodio risale al 31 ottobre scorso; il cliente, un cittadino canadese si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale e raccontando di aver acquistato la sostanza dal negozio. Come accertato dagli esami di laboratorio eseguiti dall'Ulss 3 Serenissima, la sostanza è vietata dalla normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti, poiché contenente il principio attivo dell'Esaidrocannabinolo (Hhc) del quale è vietata la vendita. I successivi accertamenti hanno portato alla scoperta all'interno del negozio di una grande quantità di materiale del tipo Hnc in flaconcini, sigarette elettroniche con ricarica, «lecca-lecca», tutti sottoposti a sequestro penale. Il responsabile del negozio, l'amministratore delegato e due dipendenti sono stati tutti denunciati per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.