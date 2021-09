JESOLO - Evento Charity a respiro nazionale, oggi sabato 18 settembre 2021 a Jesolo. Dalle 20.30, al Teatro Vivaldi, imprenditori, professionisti, giornalisti, politici e campioni dello sport da tutta Italia si metteranno in gioco come Modelli e Modelle d’eccezione per una sera, a favore de Il Girotondo di Jesolo.



Ottanta "Vippissimi "in passerella, con momenti di spettacolo, arte, musica, teatro e solidarietà.



Col Patrocinio della Città di Jesolo.