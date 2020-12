Cerchi nel grano, il mistero resta ma stavolta gli alieni non c'entrano

VIGONOVO - Si chiamano crop circles (cerchi di grano) ed è un mistero che si trascina da anni. Per alcuni sarebbero disegni realizzate da alieni sui terreni. A maggio del 2005, in un campo di grano ubicato vicino a via Aldo Moro, a Vigonovo, comparvero delle figurazioni di questi tipo. Sul luogo si precipitarono studiosi di ogni genere. Secondo loro si trattava appunto di segni lasciati da forme aliene. Un anziano contadino del luogo spense l'eccitazione degli appassionati: durante la notte aveva tirato vento ed era piovuto molto e ciò aveva causato il fenomeno. Ora una nuova foto da Vigonovo sta attirando l'attenzione, ma i marziani non c'entrano. Si tratta del luogo dove sta sorgendo il Bosco vivo Legato Alpi. All'interno di un terreno di oltre 6mila mq, modellato in una certa forma geometrica, sono state piantate 700 piante che, una volta cresciute, formeranno un lembo di foresta originale della pianura Padana. L'iniziativa fa parte del più ampio progetto Piantiamola, lanciato dal Comitato Opzione Zero della Riviera Brenta e condiviso dal circolo Legambiente di Saonara-Vigonovo, dal Comune di Vigonovo e dall'Opera Pia Legato barone Alpi, che ha messo gratuitamente a disposizione l'area. V.Com.

