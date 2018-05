Case «per i veneziani» comprate e affittate ai turisti: 270 euro a notte

di Roberta Brunetti

VENEZIA - Erano state costruite per dare «case ai veneziani»., ricavati da un complesso di archeologia industriale a San Giobbe, affacciati su una lunga corte verde. E i veneziani, in effetti, avevano acquistato; ma poi c'è stato chi ha rivenduto, chi si è convertito agli affitti turistici, chi ha dato in gestione la propria proprietà a un'agenzia per fare reddito. Ora, in quella corte, è tutto un via vai di trolley d'ogni dimensione, di turisti che entrano ed escono, di donne delle pulizie con scope e sacchi d'immondizia. «Quando apro la porta di casa, mi sembra di essere nella hall di un hotel» allarga le braccia, sconsolato, uno dei veneziani superstiti.. Una beffa doppia, visto che chi aveva comprato qui aveva confidato proprio nell'annunciata destinazione residenziale del complesso, con tanto di. Un argine che si è rivelato inconsistente, a fronte della babele normativa che, in materia di ricettività, tutto consente. E per farsene un'idea basta una visita al portale del Comune con la mappa di tutte le attività ricettive soggette a pagare l'imposta di soggiorno. Ebbene, al civico 549 di Cannaregio, c'è un solo pallino, ma una volta cliccato ecco comparire 17 attività. Di nominativi, poi, se ne trovano 15, quasi tutti classificati come locazioni turistiche previste dalla legge regionale. Un ulteriore giro tra Booking.com e Airbnb e si scopre che l'occupazione è altissima, conche, per un appartamento con due camere, vanno dai