Caro gasolio, pescherecci ancora fermi: continua la protesta a Chioggia

CHIOGGIA - I pescherecci delle marinerie venete sono ancora fermi in porto oggi, 3 giugno, per la protesta contro il caro gasolio. Tutto fermo, quindi a Chioggia, la marineria più importante della regione, così come nell'isola veneziana di Pellestrina. Il fermo dei pescatori, secondo alcune informazioni, potrebbe terminare lunedì prossimo, con il ritorno delle barche in mare.

APPROFONDIMENTI BLOCCO ATTIVITà Crisi pesca, migliaia di posti a rischio per il caro gasolio (e non... VENEZIA Poco pesce, al mercato i prezzi sono anche raddoppiati

Sono giorni che i pescatori protestano contro il caro gasolio: le associazioni di categoria hanno lanciato l'allarme, gli aumenti stanno mettendo in seria difficoltà i lavoratori del settore. La Regione si è attivata per chiedere al Governo sostegni per i pescatori. È di venerdì 27 maggio la protesta di una cinquantina di pescherecci alle Zattere.