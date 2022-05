VENEZIA - Sogliole a peso d’oro e banchi spogli di specie nostrane. Dal mare alle tavole, i prodotti del Mercato di Rialto subiscono la risacca della protesta dei pescatori di casa. Niente uscite da una settimana in attesa di aiuti governativi e di misure celeri per il caro gasolio si traducono in città in una rincorsa dei punti vendita a tappare i buchi con le importazioni estere. “Da un mesetto il prezzo del pesce per noi è cresciuto a vista d’occhio. Parliamo di orate, branzini, salmoni, calamari. Tutti prodotti aumentati di colpo dall’inizio della guerra – nota Mauro dell’Ittica veneziana -. Di nostrano non arriva nulla da almeno una settimana perché la pesca locale è ferma”.

CASSETTE VUOTE

Sono le 10.45 e una coppia di anziani guarda incredula le cassette in polistirolo vuole, senza nemmeno il ghiaccio a sciogliersi, e domanda se possa davvero essere già finito tutto. “I banconi del punto vendita sono vuoti per forza di cose – continua Mauro -. Il rincaro della poca merce di zona che a fatica si recupera risulterebbe proibitivo al cliente finale. Da 6 euro al chilo, le sogliole sono arrivate a 12, il doppio, come il resto d’altronde. Il turista che passa di qui, poi, ha tutto dietro con sé e se si siede condivide un primo. Continua invece l’importazione dalla Norvegia, dal Marocco, ma anche quella, data la richiesta più consistente sta salendo ma almeno così riusciamo a lavorare con le trattorie che riforniamo usualmente. Non c’è guadagno però – evidenzia - perché se alzi anche solo di 20 centesimi il prezzo per rientrare dei costi, i ristoratori vanno altrove”.

Nella pescheria Cristiano Zane sono in sette al banco. Propongono il pescato di fuori delle acque lagunari e adriatiche, quelle appunto dove i fornitori di sempre hanno sospeso per protesta l’attività da giorni.