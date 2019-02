Carnevale, coriandoli di plastica vietati: sporcano e inquinano troppo

VENEZIA - Stop ai coriandoli di plastica al Carnevale di Venezia: il sindaco Luigi Brugnaro ha emanato un'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale, e in particolare nel centro storico, l'uso di coriandoli plastificati e altri prodotti simili, anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi. Nell'ordinanza, che prevede sanzioni per i trasgressori, si ricorda che Venezia è un luogo «tra i più importanti al mondo, riconosciuto e tutelato dall'Unesco» e che accoglie ogni anno milioni di turisti «che giungono in città per godere in un patrimonio che necessita di essere preservato». La guerra ai coriandoli di plastica vuole evitare, in particolare, l'imbrattamento di calli e campi ma anche preservare il centro storico e i suoi rii dall'inquinamento ambientale.

