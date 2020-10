Cane sale da solo in treno, recuperato alla stazione di Venezia dalla Polfer

SAN DONA' DI PIAVE - Disavventura a lieto fine per un cagnolino che, allontanatosi da casa con i padroni impegnati in un trasloco, è salito da solo su un treno per Venezia alla stazione di San Donà. il fatto risale allo scorso fine settimana. Il cagnolino, seguendo forse altri passeggeri, non si è probabilmente conto di cosa stava facendo. Così, una vlta arrivato alla stazione di Venezia Santa Lucia, è stato notato da una signora mentre si aggirava spaesato. Questa ha avvisato la Polizia ferroviaria che ha preso in carico il cagnolino, di nome Oliver; una volta contattato il servizio veterinario è stato possibile rintracciare il suo proprietario che si è precipitato a Venezia per abbracciarlo e riportarlo a casa. Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA