CAMPONOGARA - Generazioni di alunni piangono Cristina Vicentini, 55 anni, collaboratrice scolastica in diverse scuole di Camponogara che, sconfitta da una grave malattia, è mancata mercoledì. Lascia la figlia Elena. Originaria di Chioggia, da vent'anni lavorava a Camponogara dove ha prestato servizio alle medie Gramsci del capoluogo, all'elementare Manzoni di Calcroci e infine al polo d'infanzia di Prozzolo, accompagnando generazioni di bambini e ragazzi con delicatezza e totale disponibilità, molto apprezzata da colleghi e insegnanti e da tanti genitori. «Cristina è stata la sorella che non ho mai avuto dichiara la collega Anna Naccari - Un lutto tremendo per la figlia Elena e per tante persone che l'hanno amata per la bella persona che è stata. Nella malattia è stata una guerriera ma ora mi piace pensarla per il suo tratto distintivo; un sorriso dolce e inconfondibile».

«Cristina sia nel suo privato che nel suo lavoro racconta Anna- è stata una persona delicata, rivolgeva a tutti le sue attenzioni ma sempre in punta dei piedi. Motivo per il quale anche tanti genitori degli studenti delle scuole che negli anni ha seguito e tante altre persone oggi la piangono». La scomparsa di Cristina ha toccato l'intera comunità di Camponogara e in particolare il mondo della scuola. Il Direttivo dei genitori dell'Istituto comprensivo Gramsci ha voluto salutarla tramite un messaggio: «Cristina ci ha lasciato, è volata in cielo come un angelo con il suo sorriso e con quella dolcezza che tutti noi genitori abbiamo conosciuto e amato portando i nostri bambini a scuola. Era un'amica per noi, le colleghe e gli insegnanti, una seconda mamma per i nostri bambini. Cristina ha sempre avuto una disponibilità unica verso gli altri, anche quando avrebbe dovuto concentrare ogni forza per superare la sua malattia. Tutti noi ti abbracciamo e ti porteremo nel cuore». I funerali si terranno sabato, alle 11, nella chiesa della Beata Vergine della Navicella a Sottomarina.

Ultimo aggiornamento: 09:52

