Camponogara. Negozio mette in vendita 5.088 mini phon senza certificazione: giudicati pericolosi, scatta la maxi multa fino a 60mila euro

CAMPONOGARA - Negozio mette in vendita 5.088 mini phon sprovvisti di certificazione: giudicati pericolosi, scatta la maxi multa fino a 60mila euro. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mirano hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 5mila articoli elettrici pericolosi pronti per essere commercializzati in assenza delle indicazioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei consumatori.

Il servizio trae origine da una segnalazione arrivata al Reparto: i finanzieri, subito dopo aver eseguito gli accertamenti preliminari, si sono recati in un negozio di Camponogara, dove hanno rinvenuto 5.088 mini asciugacapelli elettrici, pronti per la vendita ma sprovvisti delle garanzie e della documentazione tecnica previste dalla normativa di settore.

Maxi multa

Il materiale, giudicato non sicuro e ad alto rischio per il consumatore, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il titolare dell’esercizio è stato segnalato alle autorità competenti per l’irrogazione della sanzione, consistente nel pagamento di una somma da 50 a 150 euro per ogni pezzo posto in commercio e, in ogni caso, compresa tra 10mila e 60mila euro.