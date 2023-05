VENEZIA - Dal 3 luglio parte il “Dd Camp”, dove il “Dd” vuole semplicemente indicare il sestiere di Dorsoduro. È qui, in fondamenta San Basegio, che la “Istituzione Veneziana” (ex Elemosiniere) possiede una residenza di comunità ed un grande e curato giardino, dove si svolgerà questo particolare camp di due settimane quanto mai inclusivo, dal momento che vedrà insieme anziani e bambini, anche disabili. Un’ideazione dello psicoterapeuta Pier Luigi Righetti, che ha definito questa iniziativa come sperimentale ed atta alla ricerca, dal momento che vi sono pochissimi dati sul benefico rapporto tra anziano e bambino. Il camp verrà curato da Sara Bonometto, responsabile dei servizi sociali alla persona. «Istituzione Veneziana - ha sottolineato il suo direttore, Andrea Zampieri - eroga 60 borse di studio e gestisce le vecchie e nuove donazioni dei benefattori grazie al patrimonio immobiliare in parte utilizzato in comunità alloggio. La malattia più grave per un anziano è la solitudine e l’incontro con i bambini diviene una vera e propria terapia. Realizziamo progetti dal basso, ma ci accorgiamo che questi divengono i più duraturi ed efficaci».

Il Camp

Sara Bonometto ha spiegato dettagliatamente il camp: «Sarà completamente gratuito, equiparato ad un centro estivo, con bambini di adesso e di una volta. I bambini saranno 15, dai sei ai dieci anni, con priorità al basso reddito dei familiari. Ci saranno la voga, i giochi di una volta, ed i compiti scolastici, che gli anziani potranno svolgere con i piccoli. Il tutto in un clima di familiarità, perché gli anziani rinascono in presenza dei bambini, mentre questi ultimi potranno abbeverarsi delle sagge indicazioni dei nonni». La sorpresa è stato un video girato nel giardino di Istituzioni Veneziane da Carlo&Giorgio, che, con anziani e bambini diventati attori, si sono spesi volentieri per questa iniziativa. Un impegno sociale che la coppia di comici non è insolita abbracciare, stura della sensibilità dimostrata anche in scena, dove la loro comicità non prevede la facile volgarità per far ridere gli spettatori. Il Dd Camp è stato definito il primo campo estivo intergenerazionale a Venezia: preziosa occasione per due generazioni di condividere spazio e tempo, in un reciproco e benefico scambio di emozioni e conoscenze. Dd Social cerca di mettere in pratica un concetto caro a papa Francesco: «La vecchiaia è la sede della sapienza della vita, doniamola ai giovani, come buon vino che con gli anni diventa più buono». Già nel marzo 2018 era nata l’idea di creare uno spazio sperimentale per favorire l’inclusione degli anziani autosufficienti over 65, coinvolgendoli in attività di cura e gestione dell’orto.