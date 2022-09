"Campo scuola educativo" per imparare a gestire il diabete: successo per l'edizione di quest'anno

TREVISO - Gestire il diabete in maniera autonoma e consapevole sin da bambini, successo per il campus estivo dell'azienda sanitaria. Si è concluso il progetto dell’Ulss 2 “Campi scuola educativi”, dedicato ai ragazzi con diabete tipo 1, realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio Fand Treviso, Nastrino Invisibile, Agd Feltre Belluno e Agd Vicenza. Da giugno a settembre gli operatori dell’Azienda sanitaria (psicologi, pediatri diabetologi, infermieri, dietisti, diabetologi) hanno accompagnato quasi un centinaio di ragazzi in tre diverse esperienze di “Campo scuola educativo”, con attività diversificate per età e interessi. Ai campi scuola i ragazzi hanno potuto incontrarsi, conoscersi ed essere aiutati a gestire il diabete con efficacia.

Le attività

Partecipare ai campi scuola significa, per i ragazzi diabetici, imparare a gestire la terapia ma anche le emozioni e i piccoli o grandi ostacoli quotidiani che incontrano, il tutto divertendosi. Al “Campo scuola educativo” imparano a gestire il diabete in un clima di accoglienza, supporto e confronto con gli operatori e attivano le risorse per diventare abili e grandi “con” il diabete. La novità di quest’anno è stato il D-Trekking, un campo scuola mobile svoltosi sulle cime attorno al rifugio Carducci di Auronzo di Cadore, nelle Dolomiti. Si è trattata di una fantastica avventura in alta montagna nella quale i ragazzi, accompagnati da guide esperte, hanno affrontato la sfida della fatica del salire ma anche la bellezza delle cime. Il campo scuola "Balliamo sul mondo" svoltosi a Lignano, è una tappa ormai consolidata, arrivata alla XIII edizione, nella quale i ragazzi dai 12 ai 16 anni imparano a gestire il diabete nella vita di tutti i giorni e si divertono in avventure acquatiche. Il campo scuola Tipo1 camp 2022 svoltosi presso l’Istituto Filippin di Paderno del Grappa, è dedicato ai ragazzi più piccoli, 11-14 anni e ha coinvolto pazienti anche delle Aziende Ulss 8 Berica, Ulss 1 Dolomiti e Ulss 6 Euganea. Immersi nel verde delle colline, 32 ragazzi si sono sperimentati a gestire il diabete cimentandosi in attività avventurose come il rafting e fantastiche osservazioni della volta celeste.