Recuperato un cadavere nel canale a San Girolamo: è un 37enne

Il corpo di un uomo è stato scorto nell'acqua di un canale stamane a Venezia, nel rio di San Girolamo, a Cannaregio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero, oltre agli agenti della polizia di Stato per i rilievi. La vittima è già stata identificata. Si tratta di Stefano Carta, 37enne originario di Mestre, i cui genitori sono residenti a Mogliano Veneto, nel trevigiano. Ancora non vi sono ipotesi certe sulla dinamica della morte.

VENEZIA -