vigili del fuoco accorsi con due automezzi hanno estratto i feriti - due donne e un ragazzo - ma al loro arrivo per la vittima - Alessandro Fanton

un artigiano di 55 anni - non c'è stato niente da fare. L'uomo era alla guida di una Kia Carens assieme alla moglie, al figlio (rimasti feriti) e al cane.



La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, ma lo schianto è avvenuto fra la Kia e un furgoncino Peugeot guidato da una ragazza di 25 anni anche lei ferita grave. Coinvolta nel sinistro anche un’altra vettura, una Ford Focus che proveniva da Ca’ Bianca e che non ha potuto evitare lo scontro.

I particolari sul Gazzettino del 19 gennaio.

