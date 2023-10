VENEZIA - Bus turistico in avaria sul ponte della Libertà e gasolio sull'asfalto: tram bloccato e traffico in tilt. Oggi, venerdì 13 ottobre, alle 8.40 un pullman è rimasto in panne sul ponte della Libertà in direzione Mestre, a cento metri dalla curva.

Sfortunatamente dietro al mezzo c'era il tram che è rimasto bloccato. Inevitabili disagi per gli automobilisti e traffico in tilt.

In questi casi, infatti, è il veicolo privato che deve attirare il soccorso stradale, soccorso che è tardato ad arrivare. A quel punto, la polizia locale avrebbe invitato il conducente a cercare un altro soggetto per farsi trainare. Il bus in panne è stato rimosso intorno alle 10.30. Il veicolo però avrebbe perso gasolio e si starebbe procedendo alla pulitura dell'asfalto.