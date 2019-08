Brad Pitt star al Lido per il suo Ad Astra, fans impazzite

Fan in delirio per Brad Pitt star alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore statunitense è arrivato al Lido oggi e il suo sbarco all'hotel Excelsior non è passato inosservato. Le decine di curiosi all'imbarcardero hanno cominciato a scattare foto con i cellulari a Pitt vestito con una maglietta verde scuro e jeans e cappellino. Brad si è fermato per pochi minuti, il tempo per firmare una decina di autografi. All'Hotel Excelsior Brad Pitt ha avuto alcuni incontri riservati e selezionati. Poi di lui si sono perse le tracce, con i fans che per tutto il pomeriggio si sono messi invano alla sua ricerca.

Pitt presenterà domani - giovedì 29 - il film «Ad Astra», diretto da James Gray e in concorso per il Leone d'Oro di Venzia 2019. Il Lido è invaso dai manifesti con il volto dell'attore nello scafandro da astronauta.

