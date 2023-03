VENEZIA - «Rivitalizziamo, ma non basta: i residenti in città sono troppo pochi e dobbiamo attivare politiche della residenza e del commercio». Così Gabriella Giaretta, presidente del comitato "Cittadini Campo Rialto Novo e adiacenze", ha presentato la 14. edizione della "Giornata della Creatività", il mercatino artigianale ospitato sotto le logge della Pescheria, ieri, per tutto il giorno colme di movimento, di colori, di clienti e venditori. Un artigianato che per nulla stonava con gli augusti ed antichi marmi, che riflettevano tinte e vociare dei presenti.



GLI ESPOSITORI

Gli espositori sono stati ben 63, artigiani della carta riciclata, delle penne in vetro, delle collane, delle perle e delle perline, del découpage, della bigiotteria, della ceramica, delle borse in stoffa, delle perle, dei lavori in pelle. Turisti e veneziani sono passati meravigliati fra i banchi, discutendo con gli artigiani, quasi tutti veneziani.



RECITAL FINALE

La giornata si è conclusa con un recital di Paola Brolati, su testi di Dino Buzzati, colti "A strapiombo sull'acqua". Ancora una volta è stata dimostrata la forza artigianale della città dei dogi, spesso nascosta, a volte quasi annichilita da offerte di poca sostanza e da un turismo veloce che non sa nemmeno trovare i negozi in città. Questo è stato il parere espresso dagli artigiani, peraltro oberati da affitti insostenibili nel centro storico. Eppure in 63 hanno dato prova di bellezza e di abilità uscendo dai soliti schemi degli articoli veneziani.



L'IMPEGNO

Il Comitato si occupa di ambiente e qualità della vita in ambito urbano, promuovendo varie attività culturali sulla storia della città e del mercato di Rialto. Si occupa di salvaguardare e migliorare le caratteristiche sociali, ambientali e culturali della zona cittadina gravitante intorno a Campo Rialto Novo, centro storico di Venezia. Promuove ogni attività tesa a favorire il benessere e la qualità della vita degli abitanti della zona. Sostenuto dai residenti, il direttivo del Comitato ha analizzato le situazioni man mano che si presentavano, prendendo così coscienza dei problemi del territorio. Fra questi, il mercato ittico e ortofrutticolo, presente fino a tarda ora notturna, e il suo movimento delle merci trasportate con mezzi inadatti (carri con ruote rigide e transpallet) che provoca disturbo grave ai residenti nelle calli dove ci sono i magazzini di deposito delle merci, oltretutto danneggiando il selciato. «Abbiamo operato per migliorare la vivibilità residenziale nella città antica conclude Gabriella Giaretta - e in particolare per dare voce al disagio dei residenti nei confronti dell'imperante fenomeno delle "movide", presente dalle 22 alle 3 di notte nei campi della zona, con musica amplificata, deiezioni, sporcizia e risse». Un fenomeno che si ripete puntuale, con diverse intensità soprattutto nei fine settimana e contro il quale i residenti hanno spesso chiesto il rafforzamento dei servizi di vigilanza della Polizia municipale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA