VENEZIA - Ieri sera grande festa per Eligio Paties ed il suo ristorante "Do Forni", nato giusto il 19 marzo 1973. «Sono felicissimo di aver raggiunto questo traguardo - ha commentato Paties - ci sarà una cena con invitati i clienti più storici del locale. In più la musica di Mario Bonicelli e di due cantanti che da 20 anni si esibiscono nelle cene di Capodanno: Sonia Scarpa e Laura Ivan.

Erano 150 gli invitati alla festa di ieri sera, tra cui molti nomi noti della città tra professionisti, direttori d'albergo e tanta gente che in mezzo secolo ha avuto modo di conoscere e apprezzare il locale.

Il menù

Il menù dei 50 anni ha proposto: "Granceola in scorzo suo", scampi e capesante leggermente gratinate su un letto di rucola (come consigliava il doge Manin), tonno scottato alla paprika dolce con insalata di carciofi e riduzione all'aceto balsamico, "Calamarata" all'astice, risotto con scampi e bruscandoli, rombo "Do Forni", il dolce del 50°. I vini: Altemasi Trento millesimato 2017, Russiz Superiore Sauvignon del Collio 2021, Marco Felluga Friulano del Collio Amani 2022, Ruinart Blanc de Blancs.

Poi un florilegio di foto che ritraggono i grandi dello spettacolo, della storia e della politica passati sui tavoli del "Do Forni".