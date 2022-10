Bossi e la proposta del Comitato per il nord. Baron: «Sfogo figlio del malessere». Ma Da Re lo appoggia: «Sono pronto»

VENEZIA - «La proposta di Bossi di un Comitato per il nord è uno sfogo figlio del malessere che è

dato dalla lontananza del partito dal territorio». Lo dice Fabrizio Baron, Consigliere regionale del Veneto, che nei giorni scorsi ha "candidato" Matteo Salvini a ministro delle Regioni e per l'Autonomia sulla proposta del senatur di un "Comitato per il nord" in seno al Carroccio.

«Siamo in Veneto e non in Lombardia - dice Boron - ma da noi come da loro tutto è figlio del malassere che c'è da tempo; lo si è visto in modo eclatante alle politiche ma già lo si era sentito in modo evidente e tutt'altro che trascurabile alle amministrative di qualche mese fa». «Da 3 anni non si fanno congressi - rileva -, dopo 4 anni al governo non si è riusciti a fare l'Autonomia che è tema fondante della Lega». «Poi - prosegue - in compenso abbiamo votato per quella specie di Cassa per il mezzogiorno che è il Reddito di cittadinanza per non parlare di come in un nulla abbiamo votato per Roma Capitale».

«Abbiamo fatto di tutto - sottolinea - tranne quello che i nostri sostenitori e non solo chiedevano, ovvero l'autonomia che pure era nel programma di governo con i Cinquestelle ed è chiaro che questo ha visto sparire tesserati, crescere commissariamenti che nulla fanno, zero le riunioni, e che sopprattutto non parlano di contenuti».

Il sostegno di Da Re

«La proposta di Bossi? Sono pronto ad aderire è un ritorno alle origini forse ma soprattutto a ciò per cui abbiamo lottato e lavorato per tanti anni». Giannantonio Da Re, eurodeputato del partito di via Bellerio, già sindaco di Vittorio Veneto sposa all'istante la proposta di Umberto Bossi per un 'Comitato per il nord' interno e funzionale alla Lega.

«È un mettere i piedi per terra rispetto a chi da un bel pezzo li ha per aria - dice Da Re -. Inutile parlare di Autonomia, Piccole imprese, imprese, lavoro e territorio se poi si fa tutt'altro, magari di qui a un pò, concentrandosi sul ponte di Messina».

«È un gruppo di pensiero - aggiunge - per trattare dei nostri temi e non per andare contro qualcuno, se poi c'è chi si incazza lo faccia pure sono affari suoi». Per Da Re, dopo il flop elettorale della Lega con i mal di pancia già ben presenti dalle amministrative «è tempo di tornare alle origini e non di guardare ad orizzonti che non sono nelle nostre corde».