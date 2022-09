Umberto Bossi eletto al Senato. Calderoli: «C'era stato un errore». Salvini: «Quante parole al vento»

Umberto Bossi è stato eletto al Senato. Il fondatore della Lega ieri non c'era nell'elenco del Viminale, ma oggi risulta eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). È quanto risulta dal sito Eligendo del Viminale. Il leader leghista Matteo Salvini ha commentato: «Il Viminale riconta le schede e corregge degli errori: Umberto Bossi è eletto in Lombardia. Quante parole al vento…».

Viminale, Bossi eletto in Lombardia

Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, già prima dell'ufficialità aveva commentato: «Il ministero dell'Interno nell'attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo. In base alla corretta applicazione della legge, se questo errore venisse corretto, allora Umberto Bossi tornerebbe in Parlamento. E comunque questa mia osservazione viene confermata tra l'altro dal verbale di domenica 4 marzo 2018 delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale della Cassazione, basta andare a vederlo».