Bossi torna in campo, strappo con la Lega: «Nasce il Comitato Nord». Mobilitazione dei dissidenti

Si fanno sempre più agitate le acque della Lega. Il fronte dei dissidenti si riunirà il 15 ottobre in un'assemblea che farà da apripista ai congressi regionali del Carroccio. L'obiettivo è quello di una nuova «svolta nordista» dopo la sconfitta elettorale del partito guidato da Matteo Salvini. Nelle chat dei militanti, di amministratori locali e ex dirigenti di Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte circola l'invito per il 15 ottobre, a Biassono, alle porte di Monza, per un incontro («aperto a tutti»), dal titolo "Per il nord! Riparte la battaglia!".

A spiegare gli obiettivi del meeting è Gianni Fava, già deputato e dirigente della vecchia Lega, nonché ultimo sfidante di Salvini alla segreteria, nel congresso del 2016. «Due sono le circostanze che rilanciano la battaglia per il Nord. La fine del salvinismo, miseramente naufragato e senza prospettive e la nascita di una pseudo-Lega al sud incarnata perfettamente dai 5 stelle. Oggi finisce l'equivoco e legittimamente si può tornare a militare per dar voce al sindacato del Nord».

Per Fava «oggi più che mai serve un contenitore politico che possa incarnare questo sentimento che si annida soprattutto tra i milioni di elettori che hanno scelto di non andare a votare. Ma non solo quelli. Penso ad esempio a chi ha scelto di turarsi il naso votando a destra per la sola assenza di una proposta politica credibile che provenisse dal mondo autonomista e regionalista che per decenni era stata incarnata dalla Lega Nord», dice ancora con riferimento al travaso di voti dalla Lega a FdI, che ha ribaltato i rapporti di forza al nord, tra Carroccio e Fratelli d'Italia.

«Ne parleremo e discuteremo a Biassono - aggiunge - Con questa mobilitazione spontanea di persone comuni che vogliono tornare a credere ci sia speranza. Le condizioni ci sono e di certo non posso essere io a tirarmi indietro. Mi stanno chiamando e scrivendo a centinaia e nessuno dovrà faticare a convincermi del fatto che sono tornate buone molte delle nostre battaglie. Senza nostalgie e senza ripetere gli errori del passato». «Qualcuno pensava davvero che ibernando la Lega Nord sarebbe sparita l'identità politica di ciò che ha rappresentato in questi oltre 30 anni?», si domanda Fava.

Bossi torna in campo: il progetto

A lanciare la sfida è Umberto Bossi. Il Senatur punta «a rilanciare il progetto autonomista». Secondo quanto fa sapere all'AdnKronos nasce in data 1 ottobre il "Comitato Nord". Si tratta, viene spiegato di una iniziativa interna alla "Lega per Salvini premier", voluta dal presidente della Lega Nord, risultato eletto alla Camera alle ultime politiche, dopo la correzione dei conteggi del Viminale. «È un passaggio vitale - ha spiegato Bossi - finalizzato esclusivamente a riconquistare gli elettori del Nord, visto il risultato elettorale del 25 settembre per rilanciare la spinta autonomista».

Nel "Comitato Nord" sono invitati ad aderire, tutti gli iscritti alla "Lega per Salvini premier", come sottolinea lo stesso Bossi, «che vogliono impegnarsi con rinnovato entusiasmo alla conquista degli obiettivi che sono stati alla base della fondazione della Lega nel marzo 1984. Il progetto sarebbe già in fase avanzata, poiché «sono state poste le basi per la struttura organizzativa del Comitato». Con il "Comitato Nord", di fatto, Umberto Bossi torna in campo energicamente per la Lega e per l'autonomia, fanno sapere fonti vicine al Senatur.