Ladre senza freni, ora i cittadini rispondono: «Ci difenderemo con gavettoni e pistole ad acqua»

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - «Siamo pronti a difenderci concontro le».L'offensiva arriva daiche ogni giorno cercano di contrastare la ladre straniere del centro storico veneziano. In questi giorni, spiega uno di loro, stanno assistendo ad una vera e propria invasione. «Da una decina di giorni in città ne sono arrivate moltissime, anche giovanissime e spregiudicate - spiega un non distratto - le fermiamo continuamente e assieme ai commercianti le segnaliamo alle forze dell'ordine, ma loro continuano a rubare ai turisti indisturbate. E se vengono fermate, poi sono rilasciate subito».L'ultimo grave episodio, racconta il non distratto, è capitato ieri in un negozio di souvenir alle Mercerie: «Due ladre in gravidanza avevano provato a borseggiare in due negozi vicini, sono entrate nel terzo e la commessa ha avvisato i clienti. Quando ha detto che avrebbe chiamato la polizia si è sentita rispondere da una delle malviventi:»...