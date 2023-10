VENEZIA - Colpito al volto da un bangladese che aveva fermato mentre era in attesa dei carabinieri. È sempre più dura la vita dei Cittadini “non distratti”, comitato quotidianamente impegnato nel disturbare l’opera di bande di borseggiatori sempre più numerose e di altri malandrini che sempre più infestano Venezia. Tra questi, ci sono i venditori di grano di piazza San Marco (è proibito venderlo dagli anni Novanta) che spesso approfittano dei turisti più sbadati per derubarli dei soldi mentre li stanno tirando fuori dal portafogli per pagare il cibo da dare ai colombi.



Ladro inseguito e catturato dal cittadino

Uno di questi era stato visto da alcune persone mentre derubava una coppia di turisti stranieri e scappava. Il “non distratto” Franco Dei Rossi, si è lanciato all’inseguimento da calle larga San Marco, riuscendo a bloccare il presunto ladro in campo de la Guerra mentre altri avvertivano i carabinieri. Qualcosa, però, non è andata per il verso giusto e l’uomo bloccato ha sferrato un pugno tale da procurare al Dei Rossi ferite e contusioni al volto.

«È uno che è stato preso un sacco di volte - racconta Dei Rossi - lo chiamano “Elia” e credo lavori in qualche stabilimento di Porto Marghera per poi venire nel pomeriggio a vendere grano abusivamente. Non voleva che i carabinieri arrivassero e ha cominciato a dimenarsi per poi colpirmi con un pugno. Fortunatamente - continua - è intervenuto un altro veneziano a bloccarlo».



L’uomo è stato portato via dai militari, che lo hanno denunciato a piede libero



«La piazza è piena di questa gente - prosegue Dei Rossi - e non è possibile che già alle tre del pomeriggio facciano quello che vogliono indisturbati. Non è un personaggio tranquillo, cerca spesso di menare le mani se le cose gli vanno male. La città non può essere in balia di questa gente».