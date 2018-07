Borseggiatori "ospiti" nella case Ater Sloggiati, ma rientrano con un trucco

di Davide Tamiello

MESTRE - Liberato per meno di 24 ore. Un po' di arte drammatica, tre bambini al seguito, fondamentali per far leva sul buon cuore degli operatori prima e per blindare la permanenza abusiva poi, e il cavallo di Troia finisce per tornare in quell'appartamento di via Camporese 57., era stato. Undici posti letto,in generale, quella casa era stata sorvegliata dal comitato cittadino del rione per mesi, prima di concordare un blitz con Ater e polizia di Stato. Lo sfratto è andato in scena, appunto, l'altra mattina:e recintato con le grate tutti gli altri accessi. Pareva una partita chiusa, insomma. Ma gli abusivi avevano ancora qualche freccia da scoccare.