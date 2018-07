Borseggiatori e mendicanti in case Ater occupate abusivamente

di Davide Tamiello

MESTRE - Negli anni del boom di Airbnb, trasformare il proprio appartamento in un bed & breakfast è quasi una prassi comune. Se però la casa in questione è un, e se la clientela non è composta da turisti in cerca di una sistemazione a buon mercato, ma da, allora la questione cambia drasticamente. Tanto da far scattare lo: ieri mattina alle 8, i tecnici dell'e gli agenti della polizia di Stato, contattato dai cittadini, hanno scoperto un vero e proprio hotel della malavita.