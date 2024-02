MESTRE - Al fischio d'inizio mancano ancora otto giorni ma le forze dell'ordine non vogliono arrivare impreparati all'appuntamento. Da tempo, del resto, i confronti sportivi che vedono di fronte le due città vanno spesso al di là del mero confronto agonistico. In occasione dell'incontro d'andata che si era giocato allo stadio Tenni erano state esplose due bombe carta all'interno dell'impianto e, al termine, c'era stato un agguato della tifoseria locale nei confronti dei sostenitori del Mestre che, in autobus, venivano accompagnati alla stazione. Ma altri segnali d'allarme c'erano stati in passato in occasione di un incontro di campionato fra Spinea e Treviso.

Quanto basta per avere suggerito una pianificazione dell'apparato di sicurezza. Già l'altro giorno era stato annunciato che per il derby di serie D Mestre-Treviso ai tifosi ospiti sarebbero stati riservati cento posti in curva Baracca. E ieri un'ordinanza della Polizia locale ha disposto una serie di limitazioni alla viabilità in via Baracca, in seguito alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto giovedì a Venezia. Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione del veicolo dalle 11 alle 17 su ambo i lati di via Francesco Baracca e di via Giuseppe Miraglia. Mentre, dalle 12 alle 17 sarà vietato l'accesso in via Baracca per i veicoli provenienti da via Ca' Rossa. Dalle 12 alle 14.30, e dalle 16 alle 17, sarà vietato il transito in via Baracca. Per finire, dalle 11 alle 14.30 e dalle 16 alle 17 sarà istituito l'obbligo di svolta a sinistra verso la via Ca' Rossa per i veicoli prevenienti da via Miraglia. La gestione del pubblico - e della tifoseria ospite in particolare - prima e dopo l'incontro sarà oggetto di un ulteriore incontro in programma lunedì in Prefettura, con la partecipazione dei vertici della Polizia locale e della Digos. Particolare attenzione sarà riservata all'afflusso allo stadio, situato in pieno centro e in una zona residenziale attraversa ta da alcune fra le più affollate linee di trasporto pubblico. Intanto ieri è cominciata la prevendita dei biglietti nella sede del Mestre al primo piano dello stadio Baracca, aperto dalle 17 alle 19.30. Il tagliando sarà nominativo e sarà richiesta l'esibizione di un documento al momento dell'acquisto. I 100 biglietti per il settore ospiti saranno direttamente distribuiti dal Treviso Fbc a seconda delle modalità a loro più congeniali.