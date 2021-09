Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 22 settembre 2021. Sono 509 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, e due i decessi registrati nel report regionale. In particolare ci sono stati 126 nuovi positivi a Padova, 104 a Vicenza, 83 a Venezia, 77 a Treviso, 73 a Verona, 20 a Belluno e 16 a Rovigo. Il numero totale di positivi da inizio pandemia sale così a quota 466.378, mentre sono 11.749 gli attualmente positivi. Cresce anche il numero delle vittime, 11.745.

Sono oltre 3,51 mln le persone che in Veneto hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, il 72,5% della popolazione totale. Ieri le somministrazioni sono state 16.506, un dato lontano, fisiologicamente, dai picchi di 40-50.000 registrati nella prima fase della campagna. Le persone che hanno già completato il ciclo completo sono 3.331.409, il 68,7% dei residenti.

